Inter Torino: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, evinde Torino'yu 2-0 geri düştüğü maçta 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Torino, 45+2. dakikada Zaza ve 62. dakikada penaltıdan Ansaldi'nin golleriyle 2 farkı yakalarken, Inter'e geri dönüşü getiren goller 64. dakikada Sanzhez, 67. ve 84. dakikalarda Lukaku ile 90. dakikada Lautaro Martinez'den geldi. 2 gol atan Lukaku, yaptığı 2 asistle de maçın adamı oldu.

Torino, öne geçtiği maçlarda bu sezon 14 puan kaybetti ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu anlamda en başarısız takım oldu.

2 maçtır berabere kalan Inter, böylece tekrar galibiyetle tanışırken 15 puana yükseldi ve 5. sırada yer aldı. Son 4 maçtaki 3. puan kaybını yaşayan Torino ise 5 puanla 18. basamakta yer aldı.

Serie A'nın 9. haftasında Inter, deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacakken, Torino ise evinde Sampdoria'yı konuk edecek.