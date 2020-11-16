Vedat Muriqi maça damga vurdu! Son dakikada...

Fenerbahçe'den 17.5 milyon Euro bedelle Lazio'ya transfer olan Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'nin performansı eleştirilere konu oldu. İtalyan basını Muriqi'yi sert dille eleştirirken Lazio'da bir türlü beklentileri karşılayamadı. Bu akşam oynanan Kosova - Slovenya maçına ise Vedat Muriqi damga vurdu. İşte yaşananlar...

ŞANS BULDU ANCAK...

Milliyet'in haberine göre; Lazio'nun İtalyan forveti Ciro Immobile'nin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ilk 11'de forma şansı bulmaya başlayan Vedat Muriqi, gol pozisyonlarındaki etkisiz görüntüsü ile İtalyan basını ve Lazio taraftarının eleştirisini toplamıştı.

Son olarak Lazio'nun Juventus ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, 54 dakika sahada kaldı ve ardından yerini Felipe Caicedo'ya bıraktı. Muriqi, medyadan ve taraftarlardan ağır eleştiriler almaya başlamıştı.

Maçın ardından Lazio taraftarları ve İtalyan basını, Muriqi'nin performansını eleştirdi. Calciomercato, Vedat'a 10 üzerinden 5 puan verirken maçın en kötülerinden biri olarak gösterdi. Sitede golcü oyuncu hakkında "Muriqi yine etkili olamadı. Inzaghi onu oynatmaya devam ediyor ama gol atamıyor. İlk yarıda müsait bir pozisyonunda topu boş kaleye bile gönderemedi" yorumu yapılmıştı.

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi ise maçın ardından yaptığı açıklamalarda Vedat hakkında konuştu. Inzaghi, "Her geçen gün takıma daha çok alışacaktır. Lazio'nun DNA'ları farklıdır ve buna alışmak için zaman gereklidir. Verdiği katkıdan memnunum. Daha da iyi olacaktır." sözlerini kullanmıştı.

Bu sezon 7 maçta Lazio forması giyen Muriqi'nin henüz gol ve asist katkısı yok. İtalya'da son iki maçtır sert şekilde eleştirilen ve erkenden oyundan alınan forvetin 11'deki yerini kaybedip kaybetmeyeceğini önümüzdeki haftalar gösterecek.

RESMİ MAÇTA İLK GOLÜNÜ ATTI

UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya ile Kosova karşı karşıya geldi. Kosova, 58. dakikada Vedat Muriqi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kosova Milli Takımı formasıyla Slovenya ağlarını havalandıran Vedat Muriqi, 27 Haziran'dan beri ilk kez bir resmi maçta gol attı.

Slovenya ise golden 5 dakika sonra 63. dakikada Jasmin Kurtic ile karşılık verdi. Skorda denge sağlanırken maçın son anlarında dramatik bir son yaşandı. Slovenya'da galibiyet golü 90+3. dakikada Josip Ilicic'den geldi. Bu sonuçla birlikte Slovenya gruptaki puanını 13'e yükseltti. Kosova ise 5 maç sonunda 2 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

HAZIRLIK MAÇINDA DA GOL ATMIŞTI

Vedat Muriqi önceki günlerde Kosova ile Arnavutluk arasında oynanan hazırlık maçında penaltıdan golünü kaydetmişti. Kosovalı golcü maçın ardından "Kendimi iyi hissettim çünkü çok özlediğim Kosova formasını özledim. Fiziksel olarak iyileşiyorum ve sonraki maçlarda eski Vedat'ın geri döneceğine inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.