Haberler İtalya Serie A Fiorentina'nın milli oyuncularına corona virüsü engeli!

'nın milli oyuncularına corona virüsü engeli!

Serie A ekiplerinden 'nın kampına davet edilen 13 oyuncusuna, corona virüsü olan başka bir oyuncuyla temaslı oldukları gerekçesiyle izin verilmedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:48 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:55
Fiorentina'nın milli oyuncularına corona virüsü engeli!

'da kenti sağlık makamları, Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'nın kampına davet edilen 13 oyuncusunun, corona virüsü olan bir başka oyuncuyla temaslı oldukları gerekçesiyle kentten ayrılmasına izin vermedi.

ANSA ajansının haberine göre, Floransa Halk Sağlığı Kurumu (), hafta arasında oynanacak milli maçlar dolayısıyla milli takımlarına davet edilen Fiorentina'nın 13 futbolcusunun kentten ayrılmasına yeşil ışık yakmadı.

ASL Toskana'nın bu kararının gerekçesinin, söz konusu 13 oyuncunun, daha önce corona virüsü testi pozitif çıkan İspanyol takım arkadaşları Jose Callejon ile temaslı olmasının olduğu belirtildi.

İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de bu durumun gelecek pazara kadar süreceği normalde oyuncuların 9 Kasım Pazartesi ve 10 Kasım Salı günü milli takımlarına gitmesi gerektiği ifade edildi.

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