Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas'ın menajeri George Gardi, oyuncunun hakkında çıkan transfer iddiaları üzerine konuştu. Napoli'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun Benfica'ya transfer olacağı iddia ediliyor.

"SEZONU TAMAMLAMAK İSTİYOR"

Menajer, Kuzey Makadonyalı oyuncu için açıklamasında; "Eljif'in arzusu Napoli'de kalarak sezonu burada tamamlamak ve EURO 2020'de kendisini göstermek olacak." dedi.

Ülkesiyle ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak olan oyuncu, 2019 yazında 16.1 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.

FENERBAHÇE'YE AZAMİ 1.5 MİLYON EURO!

Fenerbahçe ile Napoli arasındaki anlaşma gereği Eljif Elmas'ın başka bir takıma transferi gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertliler azami 1.5 milyon euro'yu kasasına koyacak.