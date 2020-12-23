Haberler İtalya Serie A Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması!

'ın menajerinden açıklaması!

'den İtalya Serie A ekibi 'nin yolunu tutan 'ın menajerinden açıklaması geldi. ile adı anılan Makedon futbolcunun temsilcisi yaptığı açıklamada, Eljif'in isteğinin sezonu Çizme ekibinde tamamlamak olduğunu ifade etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 19:55
Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması!

Bir dönem forması giyen 'ın menajeri George Gardi, oyuncunun hakkında çıkan iddiaları üzerine konuştu. 'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun 'ya transfer olacağı iddia ediliyor.

"SEZONU TAMAMLAMAK İSTİYOR"
Menajer, Kuzey Makadonyalı oyuncu için açıklamasında; "Eljif'in arzusu Napoli'de kalarak sezonu burada tamamlamak ve EURO 2020'de kendisini göstermek olacak." dedi.

Ülkesiyle ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak olan oyuncu, 2019 yazında 16.1 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.

FENERBAHÇE'YE AZAMİ 1.5 MİLYON EURO!
Fenerbahçe ile Napoli arasındaki anlaşma gereği Eljif Elmas'ın başka bir takıma transferi gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertliler azami 1.5 milyon euro'yu kasasına koyacak.

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