Fenerbahçe'den giden Vedat Muriqi Lazio'da kayboldu

Vedat Muriqi uaz transfer döneminde uzun süren görüşmeler sonucunda Fenerbahçe'den 17.5 milyon Euro karşılığında İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun yolunu tuttu.

Kariyerinde yeni bir sayfa açan tecrübeli golcünün şu ana kadar Lazio'da ortaya koyduğu performans hayal kırıklığı yaratırken İtalyan basınından da ağır eleştiriler aldı. Lazio'lu taraftarlar da Muriç'e Juventus maçı sonrası sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

FİLELERİ HAVALANDIRAMADI

Lazio ile Şampiyonlar Ligi ve İtalya Serie A'da toplam 7 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu toplam 284 dakika sahada kalırken gol ve asist katkısında bulunamadı.

Vedat Muriç'in Lazio performansı

Maç Oyunda Kaldığı Süre

Sampdoria 3-0 Lazio 31

Lazio 2-1 Bologna 26

Torino 3-4 Lazio 57

Lazio 1-1 Juventus 54

Lazio 3-1 B.Dortmund 23

C.Brugge 1-1 Lazio 34

Zenit 1-1 Lazio 59