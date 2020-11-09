Haberler İtalya Serie A Fenerbahçe'den giden Vedat Muriqi Lazio'da kayboldu

'den giden 'da kayboldu

Sezon başında 'den Serie A ekiplerinden 'ya olan Kosovalı golcü , yeni takımında  istenilen performansı bir türlü sergileyemedi. Yıldız futbolcu İtalya'da sönük kaldı. İşte dikkat çeken rakamlar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 12:01
Fenerbahçe'den giden Vedat Muriqi Lazio'da kayboldu

uaz döneminde uzun süren görüşmeler sonucunda 'den 17.5 milyon Euro karşılığında Serie A takımlarından 'nun yolunu tuttu.

Kariyerinde yeni bir sayfa açan tecrübeli golcünün şu ana kadar Lazio'da ortaya koyduğu performans hayal kırıklığı yaratırken İtalyan basınından da ağır eleştiriler aldı. Lazio'lu taraftarlar da Muriç'e maçı sonrası sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

FİLELERİ HAVALANDIRAMADI

Lazio ile Şampiyonlar Ligi ve İtalya Serie A'da toplam 7 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu toplam 284 dakika sahada kalırken gol ve asist katkısında bulunamadı.

Vedat Muriç'in Lazio performansı

Maç Oyunda Kaldığı Süre

Sampdoria 3-0 Lazio 31
Lazio 2-1 Bologna 26
Torino 3-4 Lazio 57
Lazio 1-1 Juventus 54
Lazio 3-1 B.Dortmund 23
C.Brugge 1-1 Lazio 34
Zenit 1-1 Lazio 59

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