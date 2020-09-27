Roma 2-2 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Roma ile Juventus, Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

31. dakikada Roma, Veretout'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

44. dakikada bu kez Juventus adına kazanılan penaltı atışını Cristiano Ronaldo ağlara gönderdi ve durum 1-1'e geldi.

Golden hemen 2 dakika sonra tekrar sahneye çıkan Veretout ev sahibi ekibi tekrar öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Dakikalar 66'yı gösterirken Torino ekibi, yeniden Ronaldo'yla skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

MERİH DEMİRAL KULÜBEDE

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, yedek kulübesinde yer aldı.