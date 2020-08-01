Atalanta 0-2 Inter | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Inter deplasmanda galip!

0-2 | MAÇ SONUCU

Atalanta 0-2 Inter | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , evinde İnter'i ağırladı. Karşılaşmayı deplasmanda 2-0 kazanarak 3 puanını hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'da heyecan devam etti. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Inter deplasmanda 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Danilo D'Ambrosio ve 20. dakikada Ashley Young kaydetti.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 23:48
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