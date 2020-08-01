Milan 3-0 Cagliari | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da heyecan devam etti. 38. hafta mücadelesinde Milan ile Cagliari karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Milan 3-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Milan'a galibiyeti golleri 10. dakikada Ragnar Klacvan (KK), 55. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 57. dakikada Samu Castillejo kaydetti.