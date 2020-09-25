Haberler İtalya Serie A Ozan Kabak için flaş transfer iddiası! "Inter onu istiyor"

için flaş iddiası! " onu istiyor"

Galatasaray altyapısından yetişen ve şu anda Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli savunmacı için İtalya'da önemli bir iddia gündeme geldi... Çizme basınından yansıyan bilgilere göre Serie A devi , Ozan Kabak'a talip oldu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 14:57 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 15:01
Ozan Kabak için flaş transfer iddiası! "Inter onu istiyor"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli savunmacımız , Avrua devlerini peşine takmaya devam ediyor.

Galatasaray'dan Stuttgart'a transferinin ardından Schalke 04'e geçen ve burada gösterdiği performansla alkış toplayan Ozan Kabak'ın yeni durağı olabilir.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre şu anda Tottenham ile görüşen Skriniar'ın ayrılığı dahilinde Inter, Ozan Kabak için Schalke 04'e resmi teklif yapacak.

'GELECEĞE YATIRIM'
Interli yetkililerin 20 yaşındaki savunmacıyı geleğe yönelik bir yatırım olarak gördüğü ve bu sebeple yedek kulübesinde otursa dahi Ozan'ı kadroda düşündükleri ifade edildi.

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