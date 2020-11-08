Haberler İtalya Serie A Milan puanı uzatmalarda kurtardı | Milan Hellas Verona: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan puanı uzatmalarda kurtardı | Milan : 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A 7. hafta karşılaşmasında Milan sahasında ile karşı karşıya geldi. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Lille 3-0'lık skorla boyun eğen Milan Hellas Verona karşısında da 1 puanı 90+3. dakika Zlatan Ibrahimovic'in attığı golle kurtardı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:57
Milan puanı uzatmalarda kurtardı | Milan Hellas Verona: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin (Serie A) 7. haftasında Milan, sahasında Verona ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golleri Magnani (k.k.) ve Ibrahimovic'ten gelirken, konuk ekibin gollerini Barak ve Zaccagni kaydetti.

Serie A'nın 7. haftasında Milan ile , San Siro'da karşı karşıya geldi.

İki takım karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Milano ekibinin gollerini, 27. dakikada Giangiacomo Magnani (k.k.) ve 90+3. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydederken, konuk ekibin golleri 6. dakikada Antonin Barak ve 19. dakikada Mattia Zaccagni'den geldi.

Öte yandan Milan'da Ibrahimovic, mücadelenin 66. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 87 DAKİKA SAHADA KALDI

Milan forması giyen milli futbolcumuz , ilk 11'de başladığı maçın 87. dakikasında yerini Jens Hauge'ye bıraktı.

Milan bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak zirvede yer aldı. Puanını 12'ye yükselten Verona ise 8. sırada kendine yer buldu.

BİZE ULAŞIN