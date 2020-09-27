Crotone 0-2 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Crotone ile Milan karşı karşıya geldi.

Ezio Scida Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Milan 2-0 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller 45+2'de Franck Kessie (P) ve 50. dakikada Brahim Diaz'dan geldi.

Bu skorun ardından Milan puanını 6'ya yükseltti. Crotone ise henüz puanla tanışamadı.

ÇALHANOĞLU BU KEZ SUSTU

Milan'da her hafta golleri veya asistleriyle ön plana çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu kez suskun kaldı. Mücadeleye 11 başlayan Çalhanoğlu,83. dakikada yerini Rafael Leao'ya bıraktı.