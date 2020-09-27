Haberler İtalya Serie A Crotone 0-2 Milan | MAÇ SONUCU

Crotone 0-2 | MAÇ SONUCU

A'nın 2. haftasında , 'nda konuk olduğu Crotone'yi (P) ve 'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Milli futbolcu 83. dakikada yerini 'ya bıraktı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 12:45 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 22:04
Crotone 0-2 Milan | MAÇ SONUCU

A'nın 2. haftasında Crotone ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmayı Milan 2-0 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller 45+2'de (P) ve 50. dakikada 'dan geldi.

Bu skorun ardından Milan puanını 6'ya yükseltti. Crotone ise henüz puanla tanışamadı.

ÇALHANOĞLU BU KEZ SUSTU

Milan'da her hafta golleri veya asistleriyle ön plana çıkan milli futbolcu , bu kez suskun kaldı. Mücadeleye 11 başlayan Çalhanoğlu,83. dakikada yerini 'ya bıraktı.

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