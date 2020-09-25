Hakan Çalhanoğlu başarısının sırrını açıkladı! "Kafam rahat ve..."

İtalyan devi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının Avrupa'daki hedefleri ve form durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Milan'ın Bodo Glimt'i 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan milli futbolcu, "Kafam rahat ve teknik direktörümüz bana özgüven aşılıyor. Kendi rolümde rahat hissediyorum. Daha önce de birçok röportajda bu mevkide oynamak istediğimi söylemiştim. Önemli olan günün sonunda bizim kazanmamız." dedi.

"KUPAYA KADAR UZANABİLİRİZ"

Hakan Çalhanoğlu, Avrupa Ligi için de, "Kupaya kadar uzanabilir miyiz? Evet, pandemi arası sonrası birçok maç kazandık ve böyle devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.