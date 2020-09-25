Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu başarısının sırrını açıkladı! "Kafam rahat ve..."

başarısının sırrını açıkladı! "Kafam rahat ve..."

Milan'ın 'nde 'i 3-2 yendiği maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan , hedeflerinden ve takım içindeki rolünden bahsetti. Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerini belirten milli futbolcu, form durumu hakkında ise, "Kafam rahat ve bana özgüven aşılıyor. Kendi rolümde rahat hissediyorum" dedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 18:16
Hakan Çalhanoğlu başarısının sırrını açıkladı! "Kafam rahat ve..."

İtalyan devi Milan'da forma giyen , takımının Avrupa'daki hedefleri ve form durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Milan'ın 'i 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan milli futbolcu, "Kafam rahat ve bana özgüven aşılıyor. Kendi rolümde rahat hissediyorum. Daha önce de birçok röportajda bu mevkide oynamak istediğimi söylemiştim. Önemli olan günün sonunda bizim kazanmamız." dedi.

"KUPAYA KADAR UZANABİLİRİZ"
Hakan Çalhanoğlu, için de, "Kupaya kadar uzanabilir miyiz? Evet, pandemi arası sonrası birçok maç kazandık ve böyle devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

BİZE ULAŞIN