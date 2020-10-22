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İtalyanlar 'yi analiz etti! Performansı...

Yaz döneminde uzun süren görüşmeler sonucu İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun yolunu tutan , takıma ısınmaya başlıyor. italyan basınında çıkan haberlerde Kosovalı santrforun formunu artırmaya başladığı ve bu gelişmenin Inzaghi'yi memnun ettiği ifade edildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 18:03
İtalyanlar Vedat Muriqi'yi analiz etti! Performansı...

'den Lazio'ya olan takımına uyum sağlamaya başladı.

İtalyan ekibinin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, corona virüsü sebebiyle bir süre takıma katılamadı. 26 yaşındaki futbolcu sonrasında ise gerekli testleri geçti ve takıma katıldı.

FORMUNU ARTIRIYOR
Ajansspor'un derlediği İtalyan basınında yer alan habere göre; golcü futbolcunun, Sampdoria ve ile oynanan karşılaşmalarda süre aldığı ve formunu artırdığı ifade edildi.

Muriqi'nin performansını yükseltebilmek adına Lazio'yu çalıştıran Simone Inzaghi'nin hafta sonu Bologna ile oynanacak maçta da Kosovalı oyuncuya süre vereceği belirtiliyor.

HOCASI MEMNUN
Ayrıca, Vedat Muriqi'nin takıma olan adaptasyonu ve uyumunun da Lazio Teknik Direktörü Inzaghi'yi memnun ettiği belirtildi.

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