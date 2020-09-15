Roma'dan Mert Çetin planı! Transfer...

İtalya Serie A takımlarından Roma, Mert Çetin ile ilgili bir transfer planı hazırladı. Verona'nın genç yıldızı Kumbulla'yı transfer etmek isteyen Roma, milli futbolcumuzun da içinde olduğu bir teklif hazırladı.

DEV TAKAS

Corriere Dello Sport'un haberine göre; Mert Çetin'i Verona'ya kiralık olarak veren Roma'nın bonservisini kalıcı olarak verip, 30 milyon Euro'ya 21 yaşındaki stoper Kumbulla'yı istediği bildirildi.





Verona'nın da Mert Çetin'i satın alma opsiyonunun 7 milyon Euro olduğu aktarıldı. Böylece, Verona ile Roma arasında stoper takaslarının olabileceği vurgulandı. Son görüşmelerin ardından durumun resmi olarak açıklanacağı dile getirildi.



DÜŞÜNÜLEN TEKLİF

Kumbulla talebi yaklaşık 2 buçuk milyon Euro , Roma ise genç oyuncuya 5 yıllık bir dönem için 2 milyon Euro + ikramiye sunmayı hedefliyor.