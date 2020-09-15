Haberler İtalya Serie A Roma'dan Mert Çetin planı! Transfer...

Roma'dan planı! ...

Son dakika haberi... A devi Roma, transferi için Verona ile görüşmelere başladı. Genç stoper Kumbulla'yı isteyen Roma, milli yıldızımızın da içinde olduğu dev bir teklif hazırladı. İşte flaş transfer planına dair tüm detaylar ve gelişmeler... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 17:12 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 17:53
Roma'dan Mert Çetin planı! Transfer...

A takımlarından Roma, ile ilgili bir planı hazırladı. Verona'nın genç yıldızı Kumbulla'yı transfer etmek isteyen Roma, milli futbolcumuzun da içinde olduğu bir teklif hazırladı.

DEV TAKAS
Corriere Dello Sport'un haberine göre; Mert Çetin'i Verona'ya kiralık olarak veren Roma'nın bonservisini kalıcı olarak verip, 30 milyon Euro'ya 21 yaşındaki stoper Kumbulla'yı istediği bildirildi.

Verona'nın da Mert Çetin'i satın alma opsiyonunun 7 milyon Euro olduğu aktarıldı. Böylece, Verona ile Roma arasında stoper takaslarının olabileceği vurgulandı. Son görüşmelerin ardından durumun resmi olarak açıklanacağı dile getirildi.

DÜŞÜNÜLEN TEKLİF
Kumbulla talebi yaklaşık 2 buçuk milyon Euro , Roma ise genç oyuncuya 5 yıllık bir dönem için 2 milyon Euro + ikramiye sunmayı hedefliyor.

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