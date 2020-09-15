Haberler İtalya Serie A Lazio'dan Vedat Muriqi paylaşımı! 'Hoşgeldin korsan!'

'dan paylaşımı! 'Hoşgeldin korsan!'

ile anlaşarak kariyerini noktalayan için İtalyan kulübünden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Köklü ekibin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 23:01
Lazio'dan Vedat Muriqi paylaşımı! 'Hoşgeldin korsan!'

'den ayrılarak İtalya Serie A'nın köklü kulübü ile anlaşan 'nin transferi resmen açıklanmıştı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'nin İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir. Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Transferin resmiyet kazanmasıyla Lazio, büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kosovalı isim için ardı ardına paylaşımlarda bulundu. İtalyan ekibinin golcü oyuncu için yaptığı 'Gemimize hoş geldin korsan!' başlıklı paylaşımda kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım...

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