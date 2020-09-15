Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini resmen KAP'a bildirdi! Bonservis bedeli...

transferini resmen KAP'a bildirdi! Bonservis bedeli...

Kulübü, Kosovalı forvet 'nin 17.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan %5 pay karşılığında Serie A ekibi 'ya olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 18:19 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 18:33
Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini resmen KAP'a bildirdi! Bonservis bedeli...

'nin 'ya transferi tamamlandı. Yapılan anlaşmaya göre Lazio, Muriqi için 'ye 17.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İtalyan ekibi ayrıca, sportif başarılara bağlı olarak 2.5 milyon euro da bonus ödeyecek.

Sarı-lacivertli ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'nin İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir. Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir."

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