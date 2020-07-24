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24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Merih Demiral el yakıyor!

el yakıyor!

Merih Demiral el yakıyor!

forması giyen , piyasasına damga vuracak gibi gözüküyor. Devleri peşinden koşturan 22 yaşındaki savunmacı için ve Wolverhampton'un resmi teklif yaptığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Wolves Merih için 30 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Bu teklifi geri çeviren Torino ekibinin, Merih'i takımda tutmayı planladığı ifade edildi. Wolves'in, Raul Jimenez'i kadrosuna katmak isteyen 'la takasa girme ihtimalinin de masada olduğu aktarıldı. Juve'nin ise 29 yaşındaki golcüye karşılık Rabiot, Ramsey veya Rugani gibi isimlerden birini de takasa dahil etmeyi düşündüğü öne sürüldü. 'ın da radarında olan Merih, bu sezon 7 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

FİZİĞİ YETERSİZ
Uzun süreli bir sakatlıktan dönen milli oyuncunun durumuyla ile ilgili konuşan Juventus'un patronu Sarri, "Merih'in durumu iyi ama fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşması gerekiyor" dedi.

  1. 24.7.2020
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