Messi Çizme'ye

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, için İtalya iddiaları yeniden gündeme geldi. Messi'nin babası Jorge Messi'nin Milano'da ev satın aldığı ve ağustos ayında Çizme'ye taşınacağı İtalyan medyasında olay oldu. 33 yaşındaki Messi'nin, İnter'e transfer olacağı dedikoduları yine artmaya başladı.

ARACILAR DEVREDE

İnter'in aracılar üzerinden temasları sürdürdüğü ifade edildi. Seria A yönetiminin de daha önce La Liga'ya damga vuran Messi-Ronaldo rekabetinin ligin değerini arttıracağı düşüncesiyle transfere destek verdiği bildirildi. Barça, sözleşmesi gelecek yıl bitecek Messi'yle 2023'e kadar kontrat yapmak istiyordu.