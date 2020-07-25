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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Messi Çizme'ye

Messi Çizme'ye

Messi için Inter iddiaları yeniden gündemde... Arjantinli yıldızın babasının ağustosta 'ya taşınacak olması dedikoduları alevlendirmeye yetti.

'nın süperstarı , için iddiaları yeniden gündeme geldi. Messi'nin babası Jorge Messi'nin Milano'da ev satın aldığı ve ağustos ayında Çizme'ye taşınacağı İtalyan medyasında olay oldu. 33 yaşındaki Messi'nin, İnter'e olacağı dedikoduları yine artmaya başladı.

ARACILAR DEVREDE
İnter'in aracılar üzerinden temasları sürdürdüğü ifade edildi. Seria A yönetiminin de daha önce 'ya damga vuran Messi-Ronaldo rekabetinin ligin değerini arttıracağı düşüncesiyle transfere destek verdiği bildirildi. Barça, sözleşmesi gelecek yıl bitecek Messi'yle 2023'e kadar kontrat yapmak istiyordu.

  1. 25.7.2020
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