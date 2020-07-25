Messi Çizme'ye
Messi için Inter iddiaları yeniden gündemde... Arjantinli yıldızın babasının ağustosta İtalya'ya taşınacak olması dedikoduları alevlendirmeye yetti.
Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, için İtalya iddiaları yeniden gündeme geldi. Messi'nin babası Jorge Messi'nin Milano'da ev satın aldığı ve ağustos ayında Çizme'ye taşınacağı İtalyan medyasında olay oldu. 33 yaşındaki Messi'nin, İnter'e transfer olacağı dedikoduları yine artmaya başladı.
ARACILAR DEVREDE
İnter'in aracılar üzerinden temasları sürdürdüğü ifade edildi. Seria A yönetiminin de daha önce La Liga'ya damga vuran Messi-Ronaldo rekabetinin ligin değerini arttıracağı düşüncesiyle transfere destek verdiği bildirildi. Barça, sözleşmesi gelecek yıl bitecek Messi'yle 2023'e kadar kontrat yapmak istiyordu.
- 25.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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