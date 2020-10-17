Inter 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 4. haftası dev bir buluşmaya sahne oldu. Ezeli rakipler Inter ve Milan, Milano derbisinde kozlarını paylaştı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan dev maçtan konuk ekip Milan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

IBRAHIMOVIC DAMGA VURDU!

Kırmızı-siyahlı ekibe zaferi getiren golleri 13 ve 16. dakikalarda Zlatan Ibrahimovic kaydetti. İsveçli süperstar, corona virüsü karantinasının ardından çıktığı ilk maç olan Inter derbisine damga vurdu.

Ev sahibi Inter'in tek golü ise 29. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi.

Milan'da maça 11 de başlayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Milan bu sonuçla 4'te 4 yapıp 12 puanla liderliğe yükselirken, ilk yenilgisini alan Inter ise 7 puanda kaldı.