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Inter 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

A'nın 4. haftasındaki dev derbide Milan, ezeli rakibi Inter'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Corona virüsünü atlattıktan sonra ilk maçına Inter karşısında çıkan Zlatan Ibrahimovic, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 16:57 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 21:04
Inter 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

A'nın 4. haftası dev bir buluşmaya sahne oldu. Ezeli rakipler Inter ve Milan, Milano derbisinde kozlarını paylaştı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan dev maçtan konuk ekip Milan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

IBRAHIMOVIC DAMGA VURDU!

Kırmızı-siyahlı ekibe zaferi getiren golleri 13 ve 16. dakikalarda Zlatan Ibrahimovic kaydetti. İsveçli süperstar, corona virüsü karantinasının ardından çıktığı ilk maç olan Inter derbisine damga vurdu.

Ev sahibi Inter'in tek golü ise 29. dakikada 'dan geldi.

Milan'da maça 11 de başlayan milli yıldız 90 dakika sahada kaldı.

Milan bu sonuçla 4'te 4 yapıp 12 puanla liderliğe yükselirken, ilk yenilgisini alan Inter ise 7 puanda kaldı.

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