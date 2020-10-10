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İtalyanlar duyurdu... dev maçta sahada!

'den ayrılarak Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan , corona virüsünü atlattıktan sonra çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürürken, Simone Inzaghi'ye 'hazırım' mesajı gönderdi. 'un, "Inzaghi'nin Ibra'sı" başlığıyla sayfasına taşıdığı haberde, İtalyan teknik adamın Kosovalı yıldızı 20 Ekim'deki maçında sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. | Son dakika haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 13:49 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 01:07
İtalyanlar duyurdu... Vedat Muriqi dev maçta sahada!

'den bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon 350 bin euro karşılığında Lazio'ya giden , corona virüsü ve sakatlık sürecini atlatırken, artık Simone Inzaghi'den forma bekliyor.

Lazio'nun Formello tesislerinde bireysel çalışmalarını sürdüren Kosovalı yıldız, İtalyan teknik adama 'hazırım' mesajı gönderdi.

INZAGHI'NİN IBRA'SI!
'un "Inzaghi'nin Ibra'sı" başlığıyla sayfasına taşıdığı haberde, İtalyan teknik adamın Muriqi ve Immobile'yi birlikte oynatmanın formülünü aradığı belirtildi.

Haberde, Muriqi'nin gol becerisi ve fiziki üstünlüğünden de bahsedilirken, Inzaghı'nın gol yollarında bundan faydalanmak istediği vurgulandı. Inzaghi, takımla birlikte antrenmanlara önümüzdeki hafta başlayacak Muriqi'yi bir an önce sahada görmek istiyor.

DORTMUND MAÇINDA SAHADA OLABİLİR
Muriqi'nin 20 Ekim'de 'la oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına yetiştirilmesini isteyen Inzaghi, zorlu karşılaşmada Immobıle-Muriqi ikilisini sahaya sürmeyi planlıyor.

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