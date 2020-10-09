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'nin yeni transferi 'den sözleri!

'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı , basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fantastik bir kulübe geldiğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımdan Lazio'ya olan 'nin çok büyük bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 14:01 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 14:51
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den Vedat Muriqi sözleri!

Bu sezonki yeni transferlerine sırasıyla basın toplantısı düzenleyen 'de son olarak Basel'den kadroya katılan basın mensuplarının karşısına çıktı. İşte 24 yaşındaki futbolcunun açıklamaları...

Kemal Ademi: Gerçekten çok iyi hissediyorum kendimi. 'ye geleli 1 hafta oldu. Fantastik bir kulüp, fantastik oyuncular, fantastik bir teknik heyet. Çok büyük bir takım.

'de akrabalarım var ama Türkiye için oynayabilir miyim bilmiyorum. ve pasaportum var ama pasaportum yok.

ile konuşmadım ama Vedat'ı ve Fenerbahçe'yi seyrettim. Kendisi çok büyük bir oyuncu ve Kosova için önemli biri.

Ibrahimovic idol olarak anılabilecek bir futbolcu. Basel'den eski takım arkadaşlarım bana 'Ibrahimovic' diyorlardı ama ben de Kemal Ademi'yim diyordum.

Vedat Muriqi gibi bir santrfor değilim. Topla tek başıma gitmeyi, yüksek tempoyu severim.

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