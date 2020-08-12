Lazio'dan sürpriz transfer! Muriqi derken Göktuğ Kaan Ünüvar...

Fenerbahçe ile Vedat Muriqi transferi için kıran kırana pazarlığa giren İtalya Serie A ekibi Lazio, bu kez Göktuğ Kaan Ünüvar'ı gündemine aldı.

İtalyan kaynaklarca edinilen bilgilere göre Lazio, Türkiye pazarına odaklandı.

ESKİŞEHİRLİ GÖKTUĞ KAAN'A TALİP OLDULAR

Çizme basını Lazio'nun şu anda Eskişehirspor forması terleten Göktuğ Kaan Ünüvar ile Lazio'nun bizzat ilgilendiğini okuyucularına duyurdu.

"BÜYÜK UMUT VADEDİYOR"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde 'memleketinde büyük umut vadediyor' denilen Göktuğ Kaan için Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade edildi. Öte yandan Göktuğ Kaan'ın, Lazio haricinde henüz ismi bilinmeyen birçok İtalyan kulübünün de nabız yokladığı aktarıldı.

ALT YAPIYA ALACAKLAR

Öte yandan Lazio'nun Göktuğ Kaan projesinin A Takım için olmadığı ancak yetiştirilmek üzere altyapıya alınacağı ifade edildi. Öte yandan Göktuğ Kaan için Lazio'nun herhangi bir bonservis ödemeyeceği yazıldı.

28 Şubat 2002 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Göktuğ Kaan Ünüvar, sol, sağ kanatta ve forvette görev alabiliyor.

Kariyerine Eskişehir altyapısından başlayan Göktuğ Kaan Ünüvar, bir dönem D.S.İ. Bentspor Altyapısına transfer oldu ancak sonrasında yeniden Eskişehir'e döndü. Göktuğ Kaan şu anda Eskişehirspor U19'da forma giyiyor.