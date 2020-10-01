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İtalya Serie A'da Genoa-Torino maçı ertelendi!

(Serie A) yönetimi, 15 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) rastlanan Genoa takımının, bu hafta sonu Torino ile yapması planlanan maçı erteledi. Öte yandan yerel sağlık makamları, takımın idmanlarını durdurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 17:38
İtalya Serie A'da Genoa-Torino maçı ertelendi!

Genoa'daki Covid-19 vakalarını değerlendirmek üzere dün toplanan ve bugün güncellemeler doğrultusunda yeniden bir araya gelen Serie A yönetiminden yapılan açıklamada, 3 Ekim Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde de 'nın belirlediği protokole göre, 10 veya daha fazla pozitif vakası bulunan takımlar en az bir kere maç erteleme talebinde bulunabilecek. Bu durumda 11'i oyuncu, 4'ü teknik heyet personeli olmak üzere 15 kişinin Kovid-19 olduğu Genoa'da sonraki haftalarda benzer durumun tekrar etmesi durumunda takım, sıradaki maça ya elindeki oyuncularla çıkacak ya da sahaya çıkmaması halinde hükmen yenik sayılacak.

Bu arada, Cenova kenti sağlık makamları da takımın idmanlarını ikinci tur hızlı testler yapılana dek durdurdu. Genoa'dan dün yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 15 olarak verilmişti.

Genoa ile geçen hafta sonu karşılaşan takımında da ilk yapılan test sonuçlarının tamamının negatif olduğu kaydedilmişti.

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