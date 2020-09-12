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Haberler İtalya Serie A Cengiz Ünder'e Cagliari ve Hertha Berlin de talip oldu!

'e Cagliari ve de talip oldu!

Roma'dan ayrılacağı konuşulan milli futbolcu 'e 'nin ardından 2 sürpriz talip daha çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cagliari ve 'in Cengiz'i gündemine aldığı öne sürüldü. | Son dakika transfer haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 08:51
Cengiz Ünder'e Cagliari ve Hertha Berlin de talip oldu!

Roma'nın yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı 'in adı ile anılsa da 2 yeni teklif aldığı ortaya çıktı.

, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Cagliari'nin Cengiz Ünder'i transfer etmek istediğini yazdı. Cagliari Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco'nun, eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

HERTHA BERLIN DE İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan bir diğer haberde ise Bundesliga ekibi 'in Cengiz Ünder'e talip olduğu iddia edildi. Alman kulübünün, milli yıldız için istekli olduğu ve resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.