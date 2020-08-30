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30 Ağustos 2020, Pazar
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Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha 'da!

Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da!

İtalya Serie A ekiplerinden , Zlatan Ibrahimovic'le nikah tazeledi. Kırmızı-siyahlılar, deneyimli golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ABD'nin Galaxy takımında forma giyen İbrahimovic'i ocak ayında renklerine bağlayan İtalyan temsilcisi, 38 yaşındaki futbolcuyu bir yıl daha kadrosunda tutacak.

Serie A'da geçen sezon 18 maçta forma şansı bulan ve 10 gol atan yıldız futbolcunun yaklaşık 7 milyon avro kazanacağı basına yansıdı.

Kulübün internet sitesine konuşan yıldız futbolcu, "Sonunda kendimi evimde hissettiğim yere döndüm. Burada maskot olarak bulunmuyorum. Takıma ve teknik direktöre 'ın hak ettiği yerde olması için yardım edeceğim. Geçen sezon çok iyi bir altı ay geçirdik ama hiçbir şey kazanamadık. Bu sezonun başından itibaren takımdayım, hedeflerimiz için sonuna kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

  1. 30.08.2020
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