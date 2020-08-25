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25 Ağustos 2020, Salı
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Verona’da

Mert Çetin Verona’da

Serie A ekibi Roma, kadrosundaki milli futbolcu 'i, bir yıllığına takımına kiraladı.

Serie A ekibi Roma, kadrosundaki milli futbolcu 'i, bir yıllığına takımına kiraladı. Mert, satın alma opsiyonuyla kiralandı.

  1. 25.8.2020
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