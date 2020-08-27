Lazio Pepe Reina'yı renklerine bağladı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Lazio 'yı renklerine bağladı!

Lazio Pepe Reina'yı renklerine bağladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, bonservisi Milan'da bulunan 37 yaşındaki İspanyol file bekçisi 'yı renklerine bağladığını resmen açıkladı.

(Serie A) takımlarından Lazio, tecrübeli İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı kadrosuna kattı.

Lazio kulübünden yapılan resmi açıklamada, "" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.

Pepe Reina'nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.

altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, , , , ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.

  1. 27.08.2020
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