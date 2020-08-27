Lazio Pepe Reina'yı renklerine bağladı!
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, bonservisi Milan'da bulunan 37 yaşındaki İspanyol file bekçisi Pepe Reina'yı renklerine bağladığını resmen açıkladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, tecrübeli İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı kadrosuna kattı.
Lazio kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.
Pepe Reina'nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.
Barcelona altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Aston Villa ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.
- 27.08.2020
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