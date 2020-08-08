Juventus'tan flaş Sarri kararı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Lyon'a elenmişlerdi! Juventus'tan flaş Sarri kararı

'tan flaş Sarri kararı!

Juventus'tan flaş Sarri kararı!

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi 'a elenen 'ta kazan kaynıyor. İtalyan ekibi yöneticilerinin, teknik direktör Sarri'nin görevine son verdiği belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta, Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan hayal kırıklığının faturası teknik direktör Maurizio Sarri'ye kesildi. İtalyan basını, siyah-beyazlı kulübün deneyimli teknik adamla yollarını ayırdığını duyurdu.

Milli futbolcu Merih Demiral ve Portekizli yıldız gibi isimlerin formasını giydiği Juventus, Devler Ligi son 16 turunda Fransız temsilcisi 'a elenmişti.

Sarri'nin yerine teknik direktör araştırmalarının başladığı da aktarıldı. 61 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, kariyerinde Hellas Verona, Empoli, ve gibi takımlarda da görev almıştı.

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  1. 08.08.2020
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