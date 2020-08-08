Juventus'tan flaş Sarri kararı!
Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Olympique Lyon'a elenen Juventus'ta kazan kaynıyor. İtalyan ekibi yöneticilerinin, teknik direktör Sarri'nin görevine son verdiği belirtildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta, Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan hayal kırıklığının faturası teknik direktör Maurizio Sarri'ye kesildi. İtalyan basını, siyah-beyazlı kulübün deneyimli teknik adamla yollarını ayırdığını duyurdu.
Milli futbolcu Merih Demiral ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo gibi isimlerin formasını giydiği Juventus, Devler Ligi son 16 turunda Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a elenmişti.
Sarri'nin yerine teknik direktör araştırmalarının başladığı da aktarıldı. 61 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, kariyerinde Hellas Verona, Empoli, Napoli ve Chelsea gibi takımlarda da görev almıştı.
- 08.08.2020
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