Josip Ilicic paylaştığı fotoğrafla aldatılma iddialarını yalanladı
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Josip Ilicic'in karısını bir başka erkekle yakaladığı öne sürülmüştü. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aldatılma iddialarını ti'ye aldı.
Serie A takımlarından Atalanta'nın yıldız futbolcularından Josip Ilicic'in sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiği ve karısını bir başka erkekle yakaladığı iddia edilmişti. Başarılı golcü, eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak iddiaları çürüttü.
Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladı. Sloven futbolcunun yaşadığı bu olay sonrası, 32 yaşında emekli olmaya kadar gidebilecek bir depresyona girdiğinin altı çizildi.
Josip Ilicic ise bu iddialara, eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. İhanet iddialarını çürüten 32 yaşındaki golcü, paylaştığı fotoğrafla haberleri ti'ye almış oldu.
- 03.08.2020
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Josip Ilicic paylaştığı fotoğrafla aldatılma iddialarını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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