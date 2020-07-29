İtalya Serie A'da düşme hattında yer alan Lecce, 37. haftada konuk olduğu Udinese'yi 2-1 mağlup etti. Puanını 35'e yükselten Lecce, 17. sıradaki Genoa'yla farkı bire indirip kümede kalma umudunu son maça taşıdı.
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Udinese'ye konuk olan Lecce, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı.
36'da Samir'in golüyle yenik duruma düşen Lecce, 40'ta Mancosu ve 81'de Lağadula'nın golleriyle galibiyete uzandı.
Lecce, Serie A'da kalmak için son hafta Parma'yı yenip, Genoa'nın da puan kaybetmesini bekleyecek.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 30.07.2020 01:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Udinese 1-2 Lecce | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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