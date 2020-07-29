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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Lecce'den kritik galibiyet!

1-2 | MAÇ SONUCU

Udinese 1-2 Lecce | MAÇ SONUCU

Serie A'da düşme hattında yer alan , 37. haftada konuk olduğu 'yi mağlup etti. Puanını 35'e yükselten Lecce, 17. sıradaki 'yla farkı bire indirip kümede kalma umudunu son maça taşıdı.

Serie A'nın 37. haftasında 'ye konuk olan , 1-0 geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı.

36'da Samir'in golüyle yenik duruma düşen Lecce, 40'ta Mancosu ve 81'de Lağadula'nın golleriyle galibiyete uzandı.

Lecce, Serie A'da kalmak için son hafta Parma'yı yenip, 'nın da puan kaybetmesini bekleyecek.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 30.07.2020 01:54
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