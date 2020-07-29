Hellas Verona 3-0 SPAL | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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3-0 | MAÇ SONUCU

Hellas Verona 3-0 SPAL | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde , evinde 'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Seria'nın 37. haftasında Verona ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ligden düşmesi daha önce kesinleşen rakibini 3-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Verona, sahasında SPAL'ı konuk etti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Verona, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Di Carmine (2) ve Faraoni kaydetti. Verona bu sonuçla puanını 49'a yükseltip 9. sırada yer aldı. Son sıradaki SPAL ise 20 puanda kaldı.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 22:55
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