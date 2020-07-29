Hellas Verona 3-0 SPAL | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Hellas Verona, evinde SPAL'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Seria'nın 37. haftasında Verona ile SPAL karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ligden düşmesi daha önce kesinleşen rakibini 3-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Verona, sahasında SPAL'ı konuk etti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Verona, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Di Carmine (2) ve Faraoni kaydetti. Verona bu sonuçla puanını 49'a yükseltip 9. sırada yer aldı. Son sıradaki SPAL ise 20 puanda kaldı.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 22:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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