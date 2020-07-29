Hellas Verona 3-0 SPAL | MAÇ SONUCU

İtalya Seria'nın 37. haftasında Verona ile SPAL karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ligden düşmesi daha önce kesinleşen rakibini 3-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Verona, sahasında SPAL'ı konuk etti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Verona, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Di Carmine (2) ve Faraoni kaydetti. Verona bu sonuçla puanını 49'a yükseltip 9. sırada yer aldı. Son sıradaki SPAL ise 20 puanda kaldı.