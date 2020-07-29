Sassuolo 5-0 Genoa | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Sassuolo'dan gol yağmuru!

5-0 | MAÇ SONUCU

Sassuolo 5-0 Genoa | MAÇ SONUCU

Seria'nın 37. haftasında 'yı konuk eden , akibini 5-0'lık skorla adeta ezdi geçti. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 51'e yükseltirken, kümede kalma umudunu son maça bırakan Genoa ise 36 puanda kaldı.

Serie A'nın 37. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ligde ahat konumda bulunan Sassuolo, kümede kalma savaşı veren rakibini 5-0'lıık skorla dağıttı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Traore, Berardi, Caputo (2) ve Raspadori kaydetti.

Sassuolo bu sonuçla haftayı 51 puanal 8. sırada kapattı. Kümede kalma şansını son maça bırakan Genoa ise 36 puanla 17. sırada kaldı.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 22:32
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