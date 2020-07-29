İtalya Seria'nın 37. haftasında Genoa'yı konuk eden Sassuolo, akibini 5-0'lık skorla adeta ezdi geçti. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 51'e yükseltirken, kümede kalma umudunu son maça bırakan Genoa ise 36 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Sassuolo ile Genoa karşı karşıya geldi. Ligde ahat konumda bulunan Sassuolo, kümede kalma savaşı veren rakibini 5-0'lıık skorla dağıttı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Traore, Berardi, Caputo (2) ve Raspadori kaydetti.
Sassuolo bu sonuçla haftayı 51 puanal 8. sırada kapattı. Kümede kalma şansını son maça bırakan Genoa ise 36 puanla 17. sırada kaldı.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 22:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sassuolo 5-0 Genoa | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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