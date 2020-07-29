İtalya Serie A'nın 37. haftasında Lazio, Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Brescia'yı Correa ve Immobile'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Lazio ile Brescia karşı karşıya geldi.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 2-0 kazandı.
Ev sahibe galibiyeti getiren golleri Correa ve Immobile kaydetti.
Bu skorun ardından Lazio puanını 78'e yükseltirken, Brescia 24 puanda kaldı.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 22:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lazio 2-0 Brescia | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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