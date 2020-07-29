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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Immobile yine attı Lazio kazandı!

2-0 | MAÇ SONUCU

Lazio 2-0 Brescia | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 37. haftasında , Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği 'yı Correa ve Immobile'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Serie A'nın 37. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 2-0 kazandı.

Ev sahibe galibiyeti getiren golleri Correa ve Immobile kaydetti.

Bu skorun ardından Lazio puanını 78'e yükseltirken, Brescia 24 puanda kaldı.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 22:51
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