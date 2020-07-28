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28 Temmuz 2020, Salı
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Inter - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter, evinde 'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Inter ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Inter'de Stefano Sensi, Matías Vecino, Stefan de Vrij ve Roberto Gagliardini bu akşam Napoli karşısında oynayamayacak. Napoli'de ise Mertens ve Kostas Manolas oynayamayacak.

INTER - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Napoli maçı saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 28.07.2020
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