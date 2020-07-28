Inter - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter, evinde Napoli'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Inter ile Napoli karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Inter'de Stefano Sensi, Matías Vecino, Stefan de Vrij ve Roberto Gagliardini bu akşam Napoli karşısında oynayamayacak. Napoli'de ise Mertens ve Kostas Manolas oynayamayacak.
INTER - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter - Napoli maçı saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 28.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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