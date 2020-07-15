Sampdoria-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Sampdoria, sahasında Cagliari'yi konuk ediyor. Müsabakadan önce Sampdoria'da Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli ve Ronaldo Vieira'nın sakatlıkları bulunuyor ve maçta forma giyemeyecekler. Cagliari'de ise Leonardo Pavoletti, Gastón Pereiro, Luca Ceppitelli ve Radja Nainggolan bu akşam oynayamayacak.

SAMPDORIA-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria-Cagliari maçı 20:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.