Sampdoria-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sampdoria-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , evinde 'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sampdoria-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde , sahasında 'yi konuk ediyor. Müsabakadan önce Sampdoria'da Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli ve Ronaldo Vieira'nın sakatlıkları bulunuyor ve maçta forma giyemeyecekler. Cagliari'de ise Leonardo Pavoletti, Gastón Pereiro, Luca Ceppitelli ve Radja Nainggolan bu akşam oynayamayacak.

SAMPDORIA-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria-Cagliari maçı 20:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 15:22
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