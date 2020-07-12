Parma-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Parma-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , evinde 'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Parma-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde 39 puanla 12. sırada yer alan , sahasında 41 puanla 10. sırada yer alan 'yı ağırlayacak. Maç öncesi Parma'da eksik futbolcu bulunmuyor. Bologna'da ise Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Andrea Poli ve Roberto Soriano bu maçta forma giyemeyecek.

PARMA-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma-Bologna maçı saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
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