Parma-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde 39 puanla 12. sırada yer alan Parma, sahasında 41 puanla 10. sırada yer alan Bologna'yı ağırlayacak. Maç öncesi Parma'da eksik futbolcu bulunmuyor. Bologna'da ise Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Andrea Poli ve Roberto Soriano bu maçta forma giyemeyecek.

PARMA-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma-Bologna maçı saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.