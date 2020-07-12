İtalya Serie A'nın 32. haftasında Parma, evinde Bologna'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Parma-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde 39 puanla 12. sırada yer alan Parma, sahasında 41 puanla 10. sırada yer alan Bologna'yı ağırlayacak. Maç öncesi Parma'da eksik futbolcu bulunmuyor. Bologna'da ise Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Andrea Poli ve Roberto Soriano bu maçta forma giyemeyecek.
PARMA-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Parma-Bologna maçı saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Parma-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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