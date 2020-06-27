Brescia-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin dibine demir atan Brescia, düşme hattına oldukça yakın olan Genoa'yı konuk ediyor. Bu sezon Balotelli transferi ile dikkatleri üzerine çeken Brescia, İtalyan oyuncudan beklenen verimi alamadı. Uyuşmazlıkların ardından Balotelli kulüpten ayrıldı. Tonali'nin çabaları ile ayakta kalmaya çalışan Brescia, Genoa karşısında çıkış arıyor.

BRESCİA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia ile Genoa arasındaki mücadele bu akşam 18:15'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.