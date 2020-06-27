İtalya Serie A'nın 30. haftasında Brescia sahasında Genoa ile karşılaşacak. Maç öncesi sporseverler karşılaşmanın saati ve yayıncısı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Brescia-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin dibine demir atan Brescia, düşme hattına oldukça yakın olan Genoa'yı konuk ediyor. Bu sezon Balotelli transferi ile dikkatleri üzerine çeken Brescia, İtalyan oyuncudan beklenen verimi alamadı. Uyuşmazlıkların ardından Balotelli kulüpten ayrıldı. Tonali'nin çabaları ile ayakta kalmaya çalışan Brescia, Genoa karşısında çıkış arıyor.
BRESCİA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brescia ile Genoa arasındaki mücadele bu akşam 18:15'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 27.06.2020
- Messi ile Ronaldo aynı takımda buluşuyor! Tevez...
- Son dakika: Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı
- Menemenspor-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Osasuna-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Brescia-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brescia-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.