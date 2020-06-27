Brescia-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Brescia-Genoa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brescia-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya 'nın 30. haftasında sahasında ile karşılaşacak. Maç öncesi sporseverler karşılaşmanın saati ve yayıncısı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Brescia-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya 'da heyecan devam ediyor. Ligin dibine demir atan , düşme hattına oldukça yakın olan 'yı konuk ediyor. Bu sezon Balotelli transferi ile dikkatleri üzerine çeken Brescia, İtalyan oyuncudan beklenen verimi alamadı. Uyuşmazlıkların ardından Balotelli kulüpten ayrıldı. Tonali'nin çabaları ile ayakta kalmaya çalışan Brescia, Genoa karşısında çıkış arıyor.

BRESCİA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia ile Genoa arasındaki mücadele bu akşam 18:15'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 27.06.2020
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