Torino-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Torino-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

talya Serie A'nın 27. haftasında , evinde 'yi konuk ediyor. Maç öncesi futbolseverler maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Özellikle maç saati ve yayıncı merak konusu oldu. Peki, Torino-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A'nın 27. haftasında sahasında 'yi ağırlıyor. Daniele Baselli, Cristian Ansaldi ve Simone Verdi bu akşam Torino adına sahadaki yerini alamayacak. Torino ve Udinese aynı puanda yer alıyor ve düşme hattına oldukça yakınlar.

TORINO-UDINESE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Torino-Udinese maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Maçı canlı yayınlayacak bir kanal bulunmuyor.

  1. 23.06.2020
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