talya Serie A'nın 27. haftasında Torino, evinde Udinese'yi konuk ediyor. Maç öncesi futbolseverler maçla ilgili tüm detayları araştırıyor. Özellikle maç saati ve yayıncı merak konusu oldu. Peki, Torino-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Serie A'nın 27. haftasında Torino sahasında Udinese'yi ağırlıyor. Daniele Baselli, Cristian Ansaldi ve Simone Verdi bu akşam Torino adına sahadaki yerini alamayacak. Torino ve Udinese aynı puanda yer alıyor ve düşme hattına oldukça yakınlar.
TORINO-UDINESE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Torino-Udinese maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Maçı canlı yayınlayacak bir kanal bulunmuyor.
- 23.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Torino-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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