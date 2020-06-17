Napoli Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Uzun süren corona virüsü arası sonrası futbola dönüş başladı. Salgının en çok etkilediği Avrupa ülkelerinin başında gelen İtalya'da, bu akşam kupa finali oynanacak. Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, Roma'da Napoli ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın canlı yayını olup olmadığını merak ediyor. Peki, Napoli-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Merih Demiral maç kadrosunda mı? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...
Napoli ile Juventus'un rakiplerini eleyerek finale çıkmasının ardından bu akşam İtalya Kupası sahibini buluyor. Bu karşılaşma öncesi uzun süredir sakatlığı bulunan Merih Demiral ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Milli stoper, uzun bir aranın ardından bu müsabakanın kadrosuna dahil edildi.
NAPOLI-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Napoli ile Juventus'un karşı karşıya geleceği İtalya Kupası final maçı, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'daki San Paolo Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Türk futbolseverler TRT Spor kanalından izleyebilecek.
NAPOLI-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne
Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Costa
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
*İtalya Kupası'nda en son 2017 yılında yarı finalde karşılaşan iki ekipten turu geçen Juventus olmuştu.
*Juventus, 13 kez ile İtalya Kupası'nı müzesine en çok götüren ekip konumunda.
*İki takımın son 4 karşılaşmasında, yine iki ekip de fileleri sarsabildi.
*Cristiano Ronaldo, kariyerinde Napoli ile karşılaştığı 6 maçta 2 gol kaydetti. Bu iki gol de Napoli'ye karşı oynadığı son iki maçta geldi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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