Napoli Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Napoli ile Juventus'un rakiplerini eleyerek finale çıkmasının ardından bu akşam İtalya Kupası sahibini buluyor. Bu karşılaşma öncesi uzun süredir sakatlığı bulunan Merih Demiral ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Milli stoper, uzun bir aranın ardından bu müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

NAPOLI-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli ile Juventus'un karşı karşıya geleceği İtalya Kupası final maçı, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'daki San Paolo Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Türk futbolseverler TRT Spor kanalından izleyebilecek.

NAPOLI-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Costa

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

*İtalya Kupası'nda en son 2017 yılında yarı finalde karşılaşan iki ekipten turu geçen Juventus olmuştu.

*Juventus, 13 kez ile İtalya Kupası'nı müzesine en çok götüren ekip konumunda.

*İki takımın son 4 karşılaşmasında, yine iki ekip de fileleri sarsabildi.

*Cristiano Ronaldo, kariyerinde Napoli ile karşılaştığı 6 maçta 2 gol kaydetti. Bu iki gol de Napoli'ye karşı oynadığı son iki maçta geldi.