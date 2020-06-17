Napoli Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Napoli-Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Napoli Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Uzun süren corona virüsü arası sonrası futbola dönüş başladı. Salgının en çok etkilediği Avrupa ülkelerinin başında gelen İtalya'da, bu akşam kupa finali oynanacak. Milli futbolcu 'ın formasını giydiği , Roma'da ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın canlı yayını olup olmadığını merak ediyor. Peki, Napoli-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Merih Demiral maç kadrosunda mı? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...

ile 'un rakiplerini eleyerek finale çıkmasının ardından bu akşam sahibini buluyor. Bu karşılaşma öncesi uzun süredir sakatlığı bulunan ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Milli stoper, uzun bir aranın ardından bu müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

NAPOLI-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli ile Juventus'un karşı karşıya geleceği İtalya Kupası final maçı, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'daki San Paolo Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Türk futbolseverler TRT Spor kanalından izleyebilecek.

NAPOLI-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Costa

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

*İtalya Kupası'nda en son 2017 yılında yarı finalde karşılaşan iki ekipten turu geçen Juventus olmuştu.

*Juventus, 13 kez ile İtalya Kupası'nı müzesine en çok götüren ekip konumunda.

*İki takımın son 4 karşılaşmasında, yine iki ekip de fileleri sarsabildi.

*, kariyerinde Napoli ile karşılaştığı 6 maçta 2 gol kaydetti. Bu iki gol de Napoli'ye karşı oynadığı son iki maçta geldi.

  1. 17.06.2020
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