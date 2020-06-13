Balotelli iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi!

Brescia'da başkan Massimo Cellino'yla yaşadığı gerginliğin ardından antrenman tesislerine alınmayan Mario Balotelli ile kulübü arasında ipler kopmuş ve golcü oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi kararı çıkmıştı.

Son dönemlerde adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan deneyimli yıldız, kulüp tarafından idmanlara çıkmıyor şeklindeki suçlamaya Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi.

İdmandan fotoğraflar paylaşan İtalyan forvet, "Antrenmanlara çıkıp çıkmadığımı sorgulamanızdan bıktım. Kanıt isteyen varsa gelir görür. Bunu bana sorun. Pazar gününe dek sabah ve öğle olmak üzere çift idman yapıyorum. Tesislere gelirseniz görürsünüz" ifadelerini kullandı.