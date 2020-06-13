Balotelli iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi!
Brescia ile yaşadığı gerginlik ile gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli, hakkındaki söylentilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Brescia'da başkan Massimo Cellino'yla yaşadığı gerginliğin ardından antrenman tesislerine alınmayan Mario Balotelli ile kulübü arasında ipler kopmuş ve golcü oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi kararı çıkmıştı.
Son dönemlerde adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan deneyimli yıldız, kulüp tarafından idmanlara çıkmıyor şeklindeki suçlamaya Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi.
İdmandan fotoğraflar paylaşan İtalyan forvet, "Antrenmanlara çıkıp çıkmadığımı sorgulamanızdan bıktım. Kanıt isteyen varsa gelir görür. Bunu bana sorun. Pazar gününe dek sabah ve öğle olmak üzere çift idman yapıyorum. Tesislere gelirseniz görürsünüz" ifadelerini kullandı.
- 13.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Balotelli iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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