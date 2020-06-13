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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Sosyal medya hesabından açıkladı! "Kanıt isteyen..."

Balotelli iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi!

Balotelli iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi!

Brescia ile yaşadığı gerginlik ile gündeme gelen İtalyan golcü , hakkındaki söylentilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Brescia'da başkan Massimo Cellino'yla yaşadığı gerginliğin ardından antrenman tesislerine alınmayan ile kulübü arasında ipler kopmuş ve golcü oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi kararı çıkmıştı.

Son dönemlerde adı ve 'la da anılan deneyimli yıldız, kulüp tarafından idmanlara çıkmıyor şeklindeki suçlamaya hesabı üzerinden yanıt verdi.

İdmandan fotoğraflar paylaşan İtalyan forvet, "Antrenmanlara çıkıp çıkmadığımı sorgulamanızdan bıktım. Kanıt isteyen varsa gelir görür. Bunu bana sorun. Pazar gününe dek sabah ve öğle olmak üzere çift idman yapıyorum. Tesislere gelirseniz görürsünüz" ifadelerini kullandı.

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  1. 13.06.2020
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