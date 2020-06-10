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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Format değişti! 90 dakikada kazanan çıkmazsa...

'nda format değişti! Artık 90 dakika...

İtalya Kupası'nda format değişti! Artık 90 dakika...

'ndaki yarı final ve final maçlarında 90 dakika sonunda kazanan taraf belirlenemezse, direkt olarak penaltı atışlarına geçileceği duyuruldu.

İtalya Serie A'da mart ayında ertelenen futbol karşılaşmaları cuma günü kupada oynanacak maçlarla başlayacak. Bu müsabakalar öncesinde kupanın formatında değişikliğe gidildi. Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'nda oynanacak yarı final ve final maçlarında normal sürede kazanan çıkmazsa uzatma devrelerinin olmayacağı, direkt penaltı atışlarına geçileceği ifade edildi.

İtalya Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

12 Haziran Cuma

22.00 - Milan (1-1)

13 Haziran Cumartesi

22.00 - Inter (1-0)

  1. 10.06.2020
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