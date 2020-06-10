İtalya Kupası'nda format değişti! Artık 90 dakika...
İtalya Kupası'ndaki yarı final ve final maçlarında 90 dakika sonunda kazanan taraf belirlenemezse, direkt olarak penaltı atışlarına geçileceği duyuruldu.
İtalya Serie A'da mart ayında ertelenen futbol karşılaşmaları cuma günü kupada oynanacak maçlarla başlayacak. Bu müsabakalar öncesinde kupanın formatında değişikliğe gidildi. Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya Kupası'nda oynanacak yarı final ve final maçlarında normal sürede kazanan çıkmazsa uzatma devrelerinin olmayacağı, direkt penaltı atışlarına geçileceği ifade edildi.
İtalya Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:
12 Haziran Cuma
22.00 Juventus - Milan (1-1)
13 Haziran Cumartesi
22.00 Napoli - Inter (1-0)
- 10.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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