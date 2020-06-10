Çarpıcı iddia! Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor mu?

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Radio Rossonera'nın haberine göre yıldız isim, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Juventus formasıyla toplamda çıktığı 75 maçta 53 gole imza atan başarılı oyuncunun, hangi takıma gideceği ise henüz belli değil.

Haberde Ronaldo'nun 3 ekibe transfer olma ihtimalinden bahsedildi. Bunlar Real Madrid, Manchester United ve Paris Saint-Germain... Ancak Portekizli yıldızın İspanya'ya dönme ihtimalinin diğerlerine göre daha düşük olduğuna vurgu yapıldı.

35 yaşındaki süperstar, 2018'in yaz transfer döneminde 100 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.



