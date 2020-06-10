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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Çarpıcı iddia! Ronaldo 'tan ayrılıyor mu?

Çarpıcı iddia! Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor mu?

Serie A takımlarından forması giyen Portekizli yıldız futbolcu , sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Gündemi sarsan iddiası İtalya'dan geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen Portekizli futbolcu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Radio Rossonera'nın haberine göre yıldız isim, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Juventus formasıyla toplamda çıktığı 75 maçta 53 gole imza atan başarılı oyuncunun, hangi takıma gideceği ise henüz belli değil.

Haberde Ronaldo'nun 3 ekibe olma ihtimalinden bahsedildi. Bunlar , ve Saint-Germain... Ancak Portekizli yıldızın 'ya dönme ihtimalinin diğerlerine göre daha düşük olduğuna vurgu yapıldı.

35 yaşındaki süperstar, 2018'in yaz transfer döneminde 100 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.


  1. 10.06.2020
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