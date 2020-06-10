Çarpıcı iddia! Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor mu?
İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Gündemi sarsan transfer iddiası İtalya'dan geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Radio Rossonera'nın haberine göre yıldız isim, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Juventus formasıyla toplamda çıktığı 75 maçta 53 gole imza atan başarılı oyuncunun, hangi takıma gideceği ise henüz belli değil.
Haberde Ronaldo'nun 3 ekibe transfer olma ihtimalinden bahsedildi. Bunlar Real Madrid, Manchester United ve Paris Saint-Germain... Ancak Portekizli yıldızın İspanya'ya dönme ihtimalinin diğerlerine göre daha düşük olduğuna vurgu yapıldı.
35 yaşındaki süperstar, 2018'in yaz transfer döneminde 100 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.
- 10.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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