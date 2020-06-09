Cengiz Ünder Juventus'a gidecek mi? Roma'dan resmi açıklama! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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Cengiz Ünder Juventus'a gidecek mi? Roma'dan resmi açıklama!

Roma'nın genç yıldızı Cengiz Ünder'in takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Juventus, Bayern Münih, Leipzig ve Everton gibi dev kulüplerin gözdesi konumunda olan milli yıldızımız için kulübü Roma'dan transfer açıklaması geldi.

9 Haziran 2020 Salı 18:54
Cengiz Ünder Juventus'a gidecek mi? Roma'dan resmi açıklama!

İtalya Serie A takımlarından Roma, corona virüsü salgınının yarattığı ekonomik enkazdan kurtulmak için satış potansiyeli olan futbolcuları elden çıkartmak istiyor.

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Cengiz Ünder Juventus'a gidecek mi? Roma'dan resmi açıklama!

Roma'nın kaynak yaratmayı amaçladığı isimlerden biri milli yıldızımız Cengiz Ünder.

Cengiz Ünder Juventus'a gidecek mi? Roma'dan resmi açıklama!

Juventus, Bayern Münih, Leipzig ve Everton'un transfer listesinde olan Cengiz Ünder'i elden çıkartma kararı alan Roma, A Milli futbolcu için minimum 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Cengiz Ünder Juventus'a gidecek mi? Roma'dan resmi açıklama!

23 yaşında olmasına rağmen İtalya Serie A'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder için minimum 30 milyon euro bonservis bedeli talep eden Roma, satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerinin tamamı için kapıyı kapalı tutarken; olası takas opsiyonunu ise açık bırakıyo.

Cengiz Ünder Juventus'a gidecek mi? Roma'dan resmi açıklama!

ROMA'DAN CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI
Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi de Cengiz Ünder'in transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu ve A Milli futbolcuyu birçok kulübün istediğini dile getirdi.

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