Cengiz Ünder Juventus'a gidecek mi? Roma'dan resmi açıklama!

23 yaşında olmasına rağmen İtalya Serie A'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder için minimum 30 milyon euro bonservis bedeli talep eden Roma, satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerinin tamamı için kapıyı kapalı tutarken; olası takas opsiyonunu ise açık bırakıyo.