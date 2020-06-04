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04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Bayern Münih Cengiz Ünder'i sordu! Fiyatı...

'i sordu! Fiyatı...

Bayern Münih Cengiz Ünder'i sordu! Fiyatı...

İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli yıldızımız , Avrupa piyasasını sallayacak gibi... İtalyan basını, Cengiz ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde , Leipzig ve Everton'ın transfer yoklaması yaptığını ifade ederken, Roma'nın yıldız futbolcu için istediği rakamı duyurdu! İşte detaylar...

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma, milli futbolcu ile yollarını ayırmak üzere...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, RB Leipzig ve Everton'ın, Roma yönetimini arayarak Cengiz Ünder'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

30 MİLYON EURO

Haberde, İtalyan kulübünün milli futbolcuyu en az 30 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder; bu sezon forma giydiği 20 maçta 3 gol kaydetti.

  1. 04.06.2020
  2. Güncelleme: 04.06.2020 15:37
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