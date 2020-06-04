Bayern Münih Cengiz Ünder'i sordu! Fiyatı...
İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder, Avrupa transfer piyasasını sallayacak gibi... İtalyan basını, Cengiz ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Bayern Münih, Leipzig ve Everton'ın transfer yoklaması yaptığını ifade ederken, Roma'nın yıldız futbolcu için istediği rakamı duyurdu! İşte detaylar...
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ile yollarını ayırmak üzere...
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, RB Leipzig ve Everton'ın, Roma yönetimini arayarak Cengiz Ünder'in şartlarını sorduğu öğrenildi.
30 MİLYON EURO
Haberde, İtalyan kulübünün milli futbolcuyu en az 30 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder; bu sezon forma giydiği 20 maçta 3 gol kaydetti.
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 15:37
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Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bayern Münih Cengiz Ünder'i sordu! Fiyatı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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