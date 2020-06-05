Merih Demiral'dan örnek hareket! Myanmar'da...

Worldview Impact Foundation'ın Ecofriend platformu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı desteği ile Myanmar'da Thor Heyerdahl Climate Park'ta oluşturulan alan içerisinde 17°07'42.6"N 94°29'24.5"E konumunda bulunan ormana hayatı boyunca oluşturduğu tüm karbon ayak izini sıfırlamak amacıyla projeye destekte bulunan Juventuslu milli futbolcu Merih Demiral'ın adını verdi. Merih Demiral bu katkısıyla dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu oldu.



İklim Değişikliği ile mücadelede kritik rol oynayan ekvator kuşağının 32° Kuzey ve 38° Güney enlemleri arasında yer alan en önemli iklim parklarından Thor Heyerdahl Climate Park'ta 2015'ten bu yana Birleşmiş Milletler desteği ile 9 milyon Mangrov ağacı dikilirken, hedef 10 sene içerisinde 1 milyar Mangrov ağacı dikmek.



"GELECEK YILLARDA DAHA TEMİZ BİR DÜNYADA YAŞAYACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ ARTTI"



Corona virüsü salgınında hayat kötüye giderken dünyanın kendini yenileme fırsatı bulduğunu belirten Merih Demiral, "İklim değişikliğinin hız kazandığı son senelerde insanlık bu tehlikenin yeterince farkında değildi, ancak Covid-19 krizi ile birlikte insanlar için hayat kötüye giderken dünya ise kendini yenilemeye fırsat buldu. Bu gelişim insanlarda iklim değişikliğine olan farkındalığın artmasına sebep olurken aslında bizim için kötü gözüken Covid-19 krizi sonrasında gelecek yıllarda daha temiz bir dünyada yaşayacağımıza olan inancımız arttı" dedi.



"ASIL MÜCADELEYİ EKVATOR KUŞAĞINDA YAŞAYANLAR VERİYORLAR"



Pandemi sürecinde doğanın zarar görmediği için kendini yenilemeye başladığına dikkat çeken Demiral, "Mücadele etmek benim tutkum, ancak şu an sahada mücadele edemiyorum. Ve ben pandemi sürecinde gördüm ki Venedik'teki kuğular, boğazdaki yunuslar, biz evde oturup doğaya zarar veremediğimiz için kendini tamir etmeye başlayan doğanın birer mucizesi gibi gözüküyorlar. Biz sahalarda mücadele veriyoruz ama iklim değişikliğine karşı asıl mücadeleyi ekvator kuşağında yaşayanlar veriyorlar. Onların en büyük yardımcısı da Mangrov ağaçları. Kendi ormanımı oluştururken Myanmar'ı ve Mangrov ağaçlarını seçmemizin asıl sebebi de bu zaten" ifadelerini kullandı.

