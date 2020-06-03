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Juventus Merih Demiral için devleri reddediyor! 40 milyon Euro...
Geçirdiği ağır sakatlığın ardından çalışmalara başlayan milli futbolcu Merih Demiral, Avrupa devlerinin rüyalarını süslese de Juventus'un 22 yaşındaki stoperi bırakmaya niyeti yok. İşte teklifleri reddedilecek olan o takımlar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
3 Haziran 2020 Çarşamba 12:43
Güncelleme: 03.06.2020 12:43
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Uzun süren sakatlık döneminden yeni çıkan Juventus'un genç defans oyuncusu Merih Demiral'ın peşini, Avrupa'nın dev kulüpleri bırakmıyor.
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Sassuolo'da sergilediği başarılı performansın ardından Juventus'un yolunu tutan milli futbolcu için teklif üstüne teklif geliyor.
Bilindiği gibi siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Fabio Paratici daha önce genç stoper için İngiliz ekibi Leicester City'den gelen 40 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.
İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, takımın geleceğinde önemli bir yere sahip olacağını düşündüğü Merih'i bırakmamaya kararlı.
Haberde, Atletico Madrid ve Arsenal'den gelen tekliflerin de reddedileceği ifade edildi.