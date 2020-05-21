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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Test sonuçları belli oldu! Merih Demiral...

'ta corona virüsü test sonuçları negatif

Juventus'ta corona virüsü test sonuçları negatif

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Serie A ekibi , futbolculara yapılan corona virüsü test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını duyurdu.

(Serie A) ekibi , futbolculara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi.

Futbolculara yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.

İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.


  1. 21.05.2020
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