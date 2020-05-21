Juventus'ta corona virüsü test sonuçları negatif
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Serie A ekibi Juventus, futbolculara yapılan corona virüsü test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını duyurdu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, futbolculara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi.
Futbolculara yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.
İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.
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