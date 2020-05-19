Juventus tesislerinde Cristiano Ronaldo sevinci! Karantina sonrası...
Serie A'da antrenmanların yeniden başlatılmasıyla birlikte ülkesi Portekiz'den İtalya'ya dönüş yapan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 14 günlük karantina sürecininin tamamlanmasının ardından tesislere gitti.
Corona virüsü salgını nedeniyle Serie A'nın ertelenmesinden dolayı ülkesi Portekiz'e giden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, çalışmalarını burada sürdürmüştü.
İtalya'da takımların antrenman yapmalarına izin verilmesinin ardından Ronaldo, İtalya'ya döndü. Torino'ya gelen Portekizli futbolcunun, 14 günlük karantina süreci de sona erdi.
35 yaşındaki futbolcu karantina süreci sona ermesinin ardından kulüp tesislerine gitti. Cristiano Ronaldo, Juventus'un Continassa'daki tesislerine girişi sırasında görüntülendi.
İtalya Futbol Federasyonu, son olarak dün yaptığı açıklamayla liglerin 14 Haziran'dan önce başlamayacağını açıklamıştı.
- 19.05.2020
- Meksika bunu konuşuyor! Galatasaray'ın istediği 3 transfer
- Ümit Davala da gidiyor ve o geliyor! Yeni yardımcılar...
- Görüşmeler hızlandı! İşte Fenerbahçe'nin Arjantinli stopere teklifi
- Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu! Isla yerine Arjantinli süper yetenek
- Süper Lig ekiplerinde 19 Mayıs coşkusu! İşte kutlama mesajları
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus tesislerinde Cristiano Ronaldo sevinci! Karantina sonrası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.