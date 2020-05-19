Juventus tesislerinde Cristiano Ronaldo sevinci! Corona virüsü karantinası sonrası... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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tesislerinde sevinci! sonrası...

Juventus tesislerinde Cristiano Ronaldo sevinci! Karantina sonrası...

Serie A'da antrenmanların yeniden başlatılmasıyla birlikte ülkesi Portekiz'den 'ya dönüş yapan dünya yıldızı , 14 günlük sürecininin tamamlanmasının ardından tesislere gitti.

salgını nedeniyle Serie A'nın ertelenmesinden dolayı ülkesi Portekiz'e giden yıldız futbolcu , çalışmalarını burada sürdürmüştü.

'da takımların antrenman yapmalarına izin verilmesinin ardından Ronaldo, İtalya'ya döndü. Torino'ya gelen Portekizli futbolcunun, 14 günlük süreci de sona erdi.

35 yaşındaki futbolcu karantina süreci sona ermesinin ardından kulüp tesislerine gitti. Cristiano Ronaldo, 'un Continassa'daki tesislerine girişi sırasında görüntülendi.

İtalya Futbol Federasyonu, son olarak dün yaptığı açıklamayla liglerin 14 Haziran'dan önce başlamayacağını açıklamıştı.

  1. 19.05.2020
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