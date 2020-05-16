İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya Serie A ekiplerinin 18 Mayıs'tan itibaren takım idmanlarına başlayabileceklerini açıkladı. Bu karar sonrası, ligin haziran ayında yeniden başlaması için geri sayıma geçildi.
Corona virüsü nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın haziran ayında yeniden başlaması planlanırken, takım antrenmanlarının ne zaman start alacağı da belli oldu.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 gün önce federasyonun açıkladığı takvimi onayladıklarını ve 18 Mayıs'tan itibaren kulüplerin tam kadro antrenman yapabileceklerini açıkladı.
HİÇBİR ENGEL KALMADI!
İtalya Futbol Federasyonu ligin geleceği konusunda devletle görüşmelerini sürdürürken, son yapılan açıklamalarda federasyon olarak ligin devam edilmesinden yana olduklarını belirtmişlerdi. Conte'nin antrenman takviminin onaylamasının ardından Serie A'nın haziran ayında yeniden başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 16.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başbakan Conte açıkladı! İtalya'da idmanlar 18 Mayıs'ta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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