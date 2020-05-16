Başbakan Conte açıkladı! İtalya'da idmanlar 18 Mayıs'ta başlıyor - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Başbakan açıkladı! 'da idmanlar 'ta başlıyor

Başbakan Conte açıkladı! İtalya'da idmanlar 18 Mayıs'ta başlıyor

, İtalya Serie A ekiplerinin 'tan itibaren takım idmanlarına başlayabileceklerini açıkladı. Bu karar sonrası, ligin haziran ayında yeniden başlaması için geri sayıma geçildi.

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Serie A'nın haziran ayında yeniden başlaması planlanırken, takım antrenmanlarının ne zaman start alacağı da belli oldu.

İtalya , 5 gün önce federasyonun açıkladığı takvimi onayladıklarını ve 'tan itibaren kulüplerin tam kadro antrenman yapabileceklerini açıkladı.

HİÇBİR ENGEL KALMADI!

İtalya Futbol Federasyonu ligin geleceği konusunda devletle görüşmelerini sürdürürken, son yapılan açıklamalarda federasyon olarak ligin devam edilmesinden yana olduklarını belirtmişlerdi. Conte'nin antrenman takviminin onaylamasının ardından Serie A'nın haziran ayında yeniden başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

  1. 16.05.2020
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