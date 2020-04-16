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16 Nisan 2020, Perşembe
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Futbola çok ihtiyaç var

Futbola çok ihtiyaç var

İtalya Federasyonu Başkanı liglerin mutlaka yeniden başlayacağını söyledi.

İtalya Federasyonu Başkanı liglerin mutlaka yeniden başlayacağını söyledi. Gravina "İtalya'da normal hayata dönüldüğünde futbol da başlayacaktır. Bir kez daha tekrar ediyorum, lig mutlaka oynanmalı. Buna ihtiyaç var. Ama bunun zamanı da var" diye konuştu.

  1. 16.4.2020
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