Futbola çok ihtiyaç var
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina liglerin mutlaka yeniden başlayacağını söyledi.
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina liglerin mutlaka yeniden başlayacağını söyledi. Gravina "İtalya'da normal hayata dönüldüğünde futbol da başlayacaktır. Bir kez daha tekrar ediyorum, lig mutlaka oynanmalı. Buna ihtiyaç var. Ama bunun zamanı da var" diye konuştu.
- 16.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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