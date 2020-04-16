Futbola çok ihtiyaç var

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina liglerin mutlaka yeniden başlayacağını söyledi. Gravina "İtalya'da normal hayata dönüldüğünde futbol da başlayacaktır. Bir kez daha tekrar ediyorum, lig mutlaka oynanmalı. Buna ihtiyaç var. Ama bunun zamanı da var" diye konuştu.